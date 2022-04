Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer ist aktuell fast voll belegt. Um genug Platz für weitere Geflüchtete aus der Ukraine zu schaffen, entstehen gerade zwei Notunterkünfte.

Aktuell sind knapp 1300 Menschen in der Aufnahmeeinrichtung des Landes in Speyer untergebracht, darunter knapp 200 geflüchtete Menschen aus der Ukraine, sagten Vertreter der zuständigen Landesbehörde vor Ort. In zwei großen Turnhallen auf dem Gelände der ehemaligen Kurpfalz-Kaserne gibt es demnach noch Plätze für 70 bis 80 Menschen. Für den Fall, dass das nicht reicht, hat das Land gerade zwei Hallen mit Zeltdächern aufstellen lassen.

Bis Ende kommender Woche sollen die beiden Hallen mit Zeltdächern fertig eingerichtet sein. SWR

Speyer: Unterkünfte sehr beengt

Die beiden Hallen bieten Platz für 450 Menschen und sollen voraussichtlich Ende kommender Woche bezugsfertig sein. In den Hallen ist es eng: Die kleinen Räume sind mit Etagenbetten für acht Personen ausgestattet und durch Bauzäune abgetrennt, die mit Planen bespannt sind.

In den Schlafräume der beiden Hallen auf dem Gelände der AfA Speyer stehen solche Etagenbetten. SWR

Man sehe, dass das sicher keine Unterkünfte seien, die dauerhaft belegt werden sollen, sagte die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz (Bündnis 90/ Die Grünen) dem SWR: "Wir haben weiterhin großes Interesse, die Menschen schnell in die Kommunen zu vermitteln, damit sie dann dort anders untergebracht sind und auch anders ankommen."

Binz: Kommunen schultern große Aufgabe

Es sei eine große Kraftanstrengung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Aufnahmeneinrichtungen, die Menschen aus der Ukraine gut aufzunehmen und die Kapazitäten auszubauen. Die Ministerin lobte auch das Engagement der Kommunen: Sie würden bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine eine ganz große Aufgabe schultern.

Land: Aufnahmekapazitäten verdoppelt

Das Land hatte in diesem Jahr bereits die Aufnahmekapazität in Speyer ausgebaut: von 1050 Plätzen auf aktuell fast 1400. Insgesamt seien die Plätze in den fünf Aufnahmeeinrichtunen für Asylbegehrende in Rheinland-Pfalz nahezu verdoppelt worden, von 3300 auf knapp 6600. Laut Land stehen damit ausreichend Unterkünfte zur Verfügung, um Bewohnerinnen und Bewohner auch auf eine andere Einrichtung verlegen zu können, falls es in Speyer zu eng wird.

Bereits vor dem Krieg in der Ukraine war die AfA Speyer Ende 2021 voll ausgelastet, rund 900 waren damals dort untergebracht. Allerdings konnten nicht alle Unterkünfte wegen der Corona-Pandemie voll belegt werden.