Eine Ärztin aus Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) sollte Bußgeld zahlen. Sie hatte in ihrer Praxis "Keine Maskenpflicht"-Schilder aufgehängt. Jetzt wehrt sie sich am Verwaltungsgericht.

Den Bußgeldbescheid gegen die Ärztin aus Haßloch hatte die Landesärztekammer verhängt. Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hatte eine Anordnung zum Tragen einer Maske verhängt. Genau um diese Anordnung geht es in dem Verwaltungsgerichsprozess in Neustadt. Die Landesärztekammer war zu dem Schluss gekommen, die Ärzten habe mit ihren Schildern in der Praxis gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Gegen das Bußgeld der Kammer geht die Ärztin vor einem anderen Gericht vor.

Ärztin (rechts) im Gerichtssaal mit ihrer Anwältin SWR

Ärztin: "Alles ein Missverständnis"

Die Medizinerin fühlt sich missverstanden. Sie habe mit den Schildern darauf hinweisen wollen, dass nicht sie die Maskenpflicht angeordnet hat, sondern die Behörden.

Ärztin besteht auf Urteil

Der Vorsitzende Richter hatte in der Verhandlung angeregt, das Verfahren für beendet zu erklären, denn inzwischen hat die Haßlocher Ärztin alle Anordnungen des Landkreises umgesetzt. Doch die Medizinerin will auf jeden Fall ein Urteil. Die Maskenpflicht in Deutschland widerspreche jeder wissenschaftlichen Grundlage, sagte sie. Sie sei keine Revoluzzerin, sie sei ein gesetzestreuer Mensch. Aber die Corona-Maßnahmen in Deutschland seien völlig überzogen, deshalb sei sie dagegen.

Ärztin bekam auch Ausbildungsverbot

In Bezug auf das Bußgeld, dass ihr von der Landesärztekammer wegen der Vorgänge in ihrer Haßlocher Praxis aufderlegt wurde, sagte die Frau, sie sei einer Hexenjagd ausgesetzt. Die Ärtzekammer hatte ihr obendrein verboten, weiterhin Mediziner fortzubilden.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ärztin

In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankenthal gegen die Ärztin wegen einer möglichen Straftat. Sie soll falsche Atteste für Patienten ausgestellt haben, um sie von der Maskenpflicht zu befreien. Die Ermittlungen dazu laufen noch, sagte dazu der Leitende Oberstaatsanwalt dem SWR.