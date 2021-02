per Mail teilen

Die Situation am Klinikum Ludwigshafen und in den Krankenhäusern der Region hat sich etwas entspannt, erklärt der Ärztliche Direktor Günther Layer. Aktuell werden noch 15 Covid-Patienten auf der Intensivstation des Klinikums behandelt.

Entwarnung könne man aber nicht geben, so Professor Layer. Die Gefahr einer dritten Pandemie-Welle drohe schnell, wenn man verfrüht Lockerungen der Corona-Maßnahmen zulasse. Eine Dritte Welle würden die am Limit arbeitenden Krankenhausmitarbeiter nicht mehr verkraften. Eine Verlängerung des Lockdowns begrüßt der Ärztliche Direktor des Stadtklinikums daher. Kritisch sieht der Klinikleiter die Aufhebung der Allgemeinverfügung der Stadt Ludwigshafen, insbesondere die Lockerungen der Besuchseinschränkungen in Pflegeheimen. Er verstehe zwar den Wunsch von Bewohnern und Angehörigen nach mehr Nähe, man müsse aber berücksichtigen, dass es meist alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen seien, die einen schweren Covid-Verlauf erleiden müssten.