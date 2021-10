Streit um Geothermiekraftwerk in Landau

per Mail teilen

Im Geothermiekraftwerk in Landau könnte noch vor dem Sommer die geplante, dritte Bohrung stattfinden. Der Oberbürgermeister von Landau, Thomas Hirsch (CDU), bedauert, dass die Öffentlichkeit an den Plänen dafür nicht beteiligt werden soll.

Damit reagiert Hirsch auf die Entscheidung des für die Genehmigung zuständigen Landesamts für Geologie und Bergbau. Das Bergamt hatte vor kurzem einer öffentlichen Prüfung der Umwelt-Folgen durch eine dritte Bohrung eine Absage erteilt. Laut Oberbürgermeister Hirsch will die Stadt jetzt genau prüfen, wie die Landesbehörde ihre Entscheidung begründet. Landau stehe dem Kraftwerk weiterhin zurückhaltend gegenüber.

Pfalz Parterre: Dadurch nimmt die Erdbeben-Gefahr zu

Die Interessengemeinschaft gegen tiefe Geothermie "Pfalz Parterre“ sieht die Entscheidung des Bergamts äußerst kritisch. Sie fürchtet, dass durch die dritte Bohrung die Gefahr von Erdbeben in der Region wieder zunehmen wird. Denn der Betreiber könne dann mehr heißes Tiefenwasser nach oben pumpen als das jetzt der Fall sei. Dadurch komme mehr Bewegung in die unterirdischen Gebirge, so Pfalz Parterre.

Kraftwerk wirschaftlicher und sicherer machen

Der Investor, eine Fondsgesellschaft, will beim Landesamt für Bergbau voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen einen sogenannten Betriebsplan einreichen. Danach entscheidet die Behörde über die eigentliche Genehmigung.

Im Geothermiekraftwerk Landau wird heißes Wasser aus rund 3.000 Metern Tiefe in Strom und Wärme umgewandelt. Eine dritte Bohrung soll das Kraftwerk wirtschaftlicher und sicherer machen. In der Vergangenheit war es durch das Geothermiekraftwerk unter anderem zu Erdbeben gekommen.