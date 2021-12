Älterer Mann macht Straßen in der Stadt unsicher

Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat durch seine unsichere Fahrweise in Speyer mehrere gefährliche Verkehrssituationen und schließlich auch einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer am Samstagmittag in der Innenstadt mit seinem PKW mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten, sodass andere Autos ihm ausweichen mussten. In einer Straße dann sei der 83-jährige mit dem PKW einer Frau aus dem Kreis Germersheim zusammengestoßen. Laut Polizei blieb sie unverletzt. Der Schaden an den beiden Autos liege bei 12.000 Euro. Führerschein und Fahrzeugschlüssel des 83-jährigen Fahrers seien beschlagnahmt worden. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.