Adventspäckchen für Senioren in Wachenheim

Gemeindeschwestern kommen an Türen

Gemeindeschwestern kommen an Türen Adventspäckchen für Senioren in Wachenheim

Die Gemeindeschwestern im Landkreis Bad Dürkheim haben in den vergangenen Tagen Adventspäckchen gepackt für Senioren und sie an die Tür gebracht. Es soll ein kleiner Trost sein für viele, die an Weihnachten einsam bleiben.