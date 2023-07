Genehmigungsbehörde ADD bisher gegen eigene Stabsstelle für Klimaschutz in Landau

per Mail teilen

Die Aufsichtsbehörde ADD ist dagegen, dass die Stadt Landau eine eigene Abteilung in der Verwaltung für Klimaschutz einrichtet. Die ADD bezweifelt laut Stadt, dass dies nötig ist.

Wärmewende, Windkraft, Photovoltaikanlagen - auf den Schreibtischen der Landauer Verwaltung stapeln sich nach Angaben der Stadt die Klimaschutz-Themen. Die Verwaltung will dafür eine neue Stabsstelle schaffen. Diese soll mit insgesamt viereinhalb Vollzeitstellen ausgestattet werden, darunter eine Person für die Leitung und eine für technische Fragen. Doch nach Angaben der Stadt stellt sich die Aufsichtsbehörde ADD bislang quer.

Landau bekommt vorerst keine Stabstelle für Klimaschutz SWR

ADD: Klimaschutz-Stabsstelle nicht notwendig

Wie Landaus Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne) dem SWR sagte, zweifelt die Behörde an der Notwendigkeit und hat Bedenken, weil diese Stellen zu hoch vergütet werden sollen. Die Stadt will die Leitung der Stabsstelle und die Stelle "technischer Klimaschutz" mit der Entgeltgruppe E12 bezahlen - also jeweils mit einem Gehalt zwischen 4.000 und knapp 6.000 Euro, je nach Erfahrung und Beschäftigungsdauer. Das sei wichtig, um die Stellen überhaupt besetzen zu können, argumentiert Hartmann.

ADD fordert konkrete Stellenbeschreibung

Die ADD hatte bereits eine vergleichbare Stelle mit der Eingruppierung E10 (Gehalt zwischen 3.500 und knapp 5.000 Euro monatlich) genehmigt. Wie eine Sprecherin der Genehmigungsbehörde dem SWR mitteilt, hat die Stadt bislang noch keine detaillierte Tätigkeitsbeschreibung eingereicht für die verschiedenen Stellen, die geschaffen werden sollen. Diese seien aber notwendig, um zu prüfen, ob die Gehälter gerechtfertigt sind. Die Gemeindeordnung schreibe vor, dass höhere Gehälter nur bei ganz bestimmten Tätigkeiten genehmigt werden können. Die bisher ablehnende Haltung der ADD sei schlecht für den Klimaschutz in Landau, so Hartmann. „Wir können unsere Arbeit nicht so erledigen, wie wir das wollen“, sagte er im SWR-Interview.

Weitere Verhandlungen um Abteilung für Klimaschutz

Die Stadt hat der ADD nach eigenen Angaben die konkreten Stellenbeschreibungen zugeschickt, in der Hoffnung, dass die Aufsichtsbehörde einlenkt. "Vielleicht können wir es in der vierten oder fünften Runde endlich mit der ADD klären", sagt Hartmann. Bewerbungen für die Leitungsstelle sind laut Hartmann schon eingegangen: Es gab 16 Bewerberinnen und Bewerber. Die Stadt hofft, dass die Bewerber auch noch Interesse haben, wenn es mit der ADD eine Einigung gibt