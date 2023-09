Deutscher Pass versprochen: Frau im Kreis Germersheim um 45.000 Euro betrogen

per Mail teilen

Eine 60-Jährige im Kreis Germersheim ist einem dreisten Betrug zum Opfer gefallen. Laut Polizei hatten sich die Betrüger als Mitarbeiter der Ausländerbehörde ausgegeben.

Die Unbekannten meldeten sich zunächst im Namen der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung Germersheim telefonisch bei der Frau, berichtete die Polizei. Sie versicherten der 60-Jährigen, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft in einem beschleunigten Verfahren erhalten könne. Dafür müsse sie aber ihre Daten mitteilen.

Frau gibt angeblicher Ausländerbehörde Germersheim ihre Daten

Die Frau ließ sich überzeugen und den Betrügern ihre Daten zukommen, so die Polizei weiter. Daraufhin habe die Geschädigte über mehrere Monate hinweg zahlreiche E-Mails erhalten, die so aussahen, als seien sie von der Kreisverwaltung Germersheim verschickt worden. Darin wurde die Frau aufgefordert, für den Erhalt des deutschen Passes Geld zu überweisen. Andernfalls müsse sie mit Konsequenzen rechnen.

Polizei: Migrantin hatte Angst, abgeschoben zu werden

Aus Angst, abgeschoben zu werden, überwies die Frau dann mehrfach Geld an die Betrüger. Sie wurde so um insgesamt 45.000 Euro betrogen. Die Polizei Germersheim bittet Zeugen und mögliche andere Geschädigte, sich zu melden unter der Rufnummer 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de

Außerdem raten die Ermittler: Wenn angebliche Mitarbeiter von Behörden anrufen oder angebliche Aufforderungen von Behörden per Mail eingehen, unbedingt bei der zuständigen Behörde nachfragen, ob die etwas davon weiß.