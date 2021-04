Handy-Abzocke - Betrüger verschicken Fake-SMS in der Pfalz

Betrüger verschicken zur Zeit auch in der Pfalz SMS um Mobiltelefone auszuspähen. Mehrere Handy-Nutzer, so zum Beispiel in Edenkoben, Wörth oder Germersheim haben sich bei der Polizei wegen der betrügerischen Kurznachrichten gemeldet.