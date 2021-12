Vorzeitiges Ende des Weihnachtsmarktes in Landau - Schausteller betrübt

Der Countdown läuft - Am Samstagabend schließt der traditionelle Thomas-Nast-Nikolausmarkt in Landau. Eine Schaustellerfamilie ist schon in der dritten Generation in Landau. Der vorzeitige Abschied schmerzt.

SWR Der Vorsitzende des Schausterverbandes Neustadt-Landau, Robert Stenglein, ist wütend und traurig zugleich. Er fühlt sich mit dem Landauer Weihnachtsmarkt sehr verbunden. Seine Vorfahren standen schon vor 100 Jahren hier auf dem Marktplatz in Landau. Und jetzt sind es nur noch wenige Stunden, dann muss er seinen Glühwein-Stand für dieses Jahr vorzeitig dicht machen. Investionen für Landau wegen Corona futsch Stenglein verkauft in Landau roten und weißen Glühwein, Kinderpunsch und heißen Apfel. 2019 hatte er extra für den Thomas-Nast-Markt einen Glühwein-Stand mit zwei Etagen bauen lassen. Doch der sei bisher nicht ein einziges Mal zum Einsatz gekommen, sondern verstaube in einer Halle. Die eingekauften Getränke könne er immerhin teilweise wieder zurückgeben – müsse dafür aber Lagergebühren bezahlen. Schausteller stehen vor dem Aus Daniel Blanz verkauft auf dem Landauer Weihnachtsmarkt Dinnele, dünne, belegte Teigfladen. Dass er wieder abreisen muss, dass sei, als ob ihm jemand mit dem Holzpfahl ins Herz stechen würde, sagt er. Blanz und seine Frau sind leidenschaftlich gerne auf Märkten. Normalerweise sind die beiden acht bis neun Monate im Jahr unterwegs, betreiben zwei Buden. Doch wenn jetzt keine finanziellen Hilfen kommen, dann müssten sie sich etwas anderes suchen, sagt Blanz. SWR Schausteller fordern staatliche Hilfen Auch Robert Stenglein sagt, er wisse momentan nicht, wie es weitergeht und das bereite ihm schlaflose Nächte. Er habe jetzt schon zwei Jahre lang keine richtigen Umsätze mehr erzielt und wenn er sehe, dass Unternehmen wie Lufthansa schon nach zwei Wochen nach Hilfe schreien und andere wieder in Urlaub flögen, die Fußballstadien voll seien, die Schausteller aber zu Hause säßen. Dann könne er das nicht mehr nachvollziehen, sagt Stenglein. Landau will Schausteller mit Verkaufsaktionen unterstützen Die Stadt Landau will ihre Schausteller jetzt unterstützen, indem sie ab Montag im Büro für Tourismus Weihnachtstüten zum Verkauf anbietet. Eine Thomas-Nast-Weihnachtstüte mit Lebkuchen und diversem Gebäck ist für zehn Euro zu haben, kommt Käse aus der Region dazu, kostet sie 15 Euro. Außerdem werden am Dienstag, dem 14. Dezember, von 14 bis 17 Uhr, auch Nordmanntannen, die den Weihnachtsmarkt zierten, für fünf Euro das Stück verkauft. Laut Stadtverwaltung werden die Einnahmen an die Schausteller weitergegeben. Das Riesenrat auf dem Obertorplatz in Landau bleibt auch nach dem Abbau des Weihnachtsmarktes. Pressestelle Pressestelle der Stadt landau Fahrgschäfte und Kunsthandwerk bleiben in Landau Auch nach dem Abbau der Stände und Buden bleiben die beiden Attraktionen, die Eislaufbahn auf dem Untertorplatz und das Riesenrad auf dem Obertorplatz, stehen. Sie sind dann montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker präsentieren ihre Arbeiten ebenfalls weiter: montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr in der Markstraße 29. Weihnachtsmärkte abgesagt: Was passiert mit den Lebensmitteln?