In Landau beginnt heute am ehemaligen Kaufhof-Gebäude der Abriss der Außenmauern. Wie die zuständige Immobilienfirma mitteilt, sollen die Arbeiten drei bis vier Wochen dauern. In dieser Zeit müssten sich Anwohnerinnen und Anwohner auf eine höhere Lärm- und Staubbelastung einstellen. Auf dem Gelände nahe des Hauptbahnhofs sollen neue Wohnungen und Büros entstehen.