Die Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße und die Stadt Landau bieten Fahrdienste für Senioren zum Corona-Impfzentrum Wörth an. Damit reagieren sie auf Nachfragen.

Das Angebot richtet sich nach Verwaltungsangaben an ältere Menschen aus den Kreisen Südliche Weinstraße und Germersheim und der Stadt Landau. Jeder, der zwar einen Termin beim Impfzentrum Südpfalz in Wörth hat, aber kein Auto, oder wer sich die Fahrt vielleicht nicht zutraut kann sich an die Kreisverwaltung wenden. Diese versucht dann, eine Transportmöglichkeit zu vermitteln - kostenlos, mit Hilfe von ehrenamtlichen Helfern.

Hintergrund ist, dass sich schon viele ältere Menschen oder deren Angehörige gemeldet haben. Für Senioren stelle der Weg zum Impfzentrum eine hohe Belastung dar.

Kostenloser Busshuttle vom Bahnhof Wörth

Für die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittelt haben die Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße und die Stadt Landau außerdem einen gemeinsamen Bus-Shuttle eingerichtet: Er soll Impf-Patienten kostenlos vom Bahnhof Wörth zum Impfzentrum bringen - und zurück. Der Bus fahre alle halbe Stunde, immer zu den Öffnungszeiten bis der letzte Patient das Impfzentrum verlassen hat.

Eventuell weiteres Impfzentrum

Landaus Oberbürgermeister Hirsch und der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, Seefeldt, hoffen unterdessen auf ein weiteres Impfzentrum für die Südpfalz in der Stadt Landau. Eine entsprechende Anfrage beim Land laufe bereits, hieß es in einer Pressemitteilung. Hintergrund sei, dass für viele ältere Menschen und ihre Angehörigen der Weg ins Impfzentrum nach Wörth sehr weit sei. Eine Entscheidung dazu soll schon am Dienstag fallen.

Es sei aber auch klar, dass so ein weiteres Impfzentrum ein zusätzlicher Kraftakt für die ohnehin schon stark belasteten Hilfskräfte in der Region sein werde.