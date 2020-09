In einem Wald bei Gossersweiler-Stein (Landkreis Südliche Weinstraße) ist am Dienstag ein Wanderer einen sechs Meter tiefen Abhang hinabgestürzt. Der 56 Jahre alte Mann wurde verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber durch eine Seilwinde geborgen werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann war einem Sprecher zufolge mit seiner Frau unterwegs. Sie setzte den Notruf ab. Ein zweiter Hubschrauber flog den verletzten Wanderer in ein Krankenhaus nach Karlsruhe.