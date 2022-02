Landtag: Keine Windräder im Biosphärenreservat Pfälzerwald

Die Abgeordneten im rheinland-pfälzischen Landtag wollen keine Windräder im Biosphärenreservat Pfälzerwald. Das haben alle Fraktionen bekräftigt. Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun sagte, in zusammenhängenden Waldgebieten des Biosphärenreservats Pfälzerwald werde es keine Windkraftanlagen geben. Die Landesregierung dagegen schließt Windkraftanlagen in den Randlagen nicht grundsätzlich aus. Ob auf nicht bewaldeten Flächen Windräder aufgestellt werden können, ist umstritten. Das zuständige Komitee der Vereinten Nationen hält das nur in Ausnahmefällen für möglich, wie aus einem Brief an das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium hervorgeht. Ein Vertreter des Ministeriums bekräftigte im Landtag, es werde nichts unternommen, was den Schutzstatus als Unesco-Biosphärenreservat gefährden könnte.