Morgen (06.03.) soll das Städtische Klinikum in Ludwigshafen bestreikt werden. Freitag (07.03.) sind die Krankenhäuser in Frankenthal, Landau und Worms Ziel des Warnstreiks. Er soll zumindest in Ludwigshafen keine Auswirkungen auf die Patienten haben. Die Geschäftsführung des Krankenhauses teilte mit, man habe mit Ver.di eine Vereinbarung mit dem Ziel geschlossen, dass die Patientenversorgung rund um die Uhr gewährleistet ist. In Speyer werden Freitag (07.03.) und am kommenden Dienstag (11.03.) die städtischen Kindergärten bestreikt. Verdi fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst unter anderem 8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro monatlich mehr sowie drei zusätzliche Urlaubstage.