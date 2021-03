Die A650 im Bereich Ruchheim wird am Montag und Dienstag in Fahrtrichtung Ludwigshafen teilweise gesperrt. Das teilte die zuständige Behörde mit. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Die Teilsperrung soll jeweils ab 9 Uhr beginnen, um nicht für Behinderungen im Berufsverkehr zu sorgen. Mittwoch und Donnerstag wird dann eine Fahrbahn in Richtung Bad Dürkheim gesperrt. Dann sollen die Arbeiten früh am Morgen beginnen und am Nachmittag enden.