In dieser Woche wird die A 65 im Bereich zwischen Haßloch und Landau am Abend und in der Nacht immer wieder teilweise gesperrt. Das teilte die zuständige Autobahn Gesellschaft mit. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Sie beginnen jeweils um 20 Uhr und enden um 6 Uhr. Dabei wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe abschnittsweise halbseitig gesperrt. Außerdem werden mehrere Auffahrten für die Bauarbeiten gesperrt.