A65-Bauarbeiten sind fast erledigt

Die Bauarbeiten auf der Autobahn A 65 zwischen Haßloch und Neustadt-Nord stehen kurz vor dem Abschluss. Wie die Autobahn-GmbH mitteilt, seien alle Arbeiten Anfang Februar erledigt. In der letzten Januar-Woche werde es nochmal eng. Dann stehe in Fahrtrichtung Landau nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In Richtung Ludwigshafen gibt es aus Sicherheitsgründen schon seit Dezember nur eine Spur, weil sich die provisorische Fahrbahnmarkierung abgelöst hatte. Die Erneuerung des 4,5 Kilometer langen Autobahnabschnitts zwischen Haßloch und Neustadt-Nord hatte im August begonnen.