per Mail teilen

Die A 65 -Auffahrten Haßloch und Deidesheim werden am Dienstag zwischen 8 und 15 Uhr gesperrt. Das teilte die zuständige Autobahn-Gesellschaft mit. Der Grund sind Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit der Streckensanierung in dem Bereich. Die Arbeiten hatten Mitte August begonnen und sollen bis Dezember andauern. Am Donnerstag werden die A65-Auffahrten Haßloch und Deidesheim für die Vermessungsarbeiten erneut gesperrt.