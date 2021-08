Die Oberbürgermeisterin von Speyer, Stefanie Seiler, fordert, den geplanten sechsspurigen Autobahn-Ausbaus im Bereich der A61 bei Speyer zum Schutz von Bürgern und Umwelt zu überprüfen. Nach SWR-Informationen wird sich der Baubeginn um Jahre verzögern. Der Auftrag für den Ausbau der A61 zwischen dem Kreuz Frankenthal und Speyer wird laut Bundesverkehrsministerium frühestens 2024 vergeben, vier Jahre später als ursprünglich geplant. Nach Angaben der Speyerer Oberbürgermeisterin wird es dann schon fast 10 Jahre her sein, dass die Speyerer Öffentlichkeit am Projekt beteiligt wurde. Die Eingriffe in die Natur und Umwelt halte sie für nicht mehr zeitgemäß, so Stefanie Seiler. Die Stadt Speyer habe damals im Rahmen des Planungsverfahrens einen erhöhten Lärmschutz gefordert. Dieser Forderung sei leider nicht in vollem Umfang entsprochen worden. Auch die damals erhoben Zahlen aus Verkehrszählungen, insbesondere des Schwerlastverkehrs, entsprächen nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten. mehr...