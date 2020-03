per Mail teilen

Die Bauarbeiten an der maroden Hochstraße Süd gestalten sich erneut schwieriger als erwartet. Das teilte der Projektleiter mit.

Gerade sind die etwa 30 Bauarbeiter dabei, die Stützkonstruktionen für die Brücke zu montieren. Die seien wichtig, damit die sogenannte Pilzhochstraße während der Abbrucharbeiten nicht unkontrolliert zusammenbrechen kann.

Die Bauarbeiten an der maroden Hochstraße Süd gestalten sich erneut schwieriger als erwartet. Das teilte der Projektleiter mit.

Die Spezialanfertigung besteht aus Baumstämmen, Stahlträgern und Betonzahnrädern. 80 Konstruktionen davon müssen die Bauarbeiter in nächster Zeit an der Baustelle vor Ort zusammenbauen. Ob das marode Teilstück der Hochstraße Süd wie geplant bis zum Stadtfest am 26. Juni abgerissen werden kann, könne man jetzt nicht abschätzen, erklärte der Leiter des Ludwigshafener Tiefbauamts Björn Berlenbach.