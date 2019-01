Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" hat sich am Mittwoch mit einem Überfall auf einen Supermarkt in Landau beschäftigt. Nach der Sendung sind bereits ein Dutzend Hinweise bei der Kripo in Landau eingegangen.

Wie die Kripo Landau dem SWR bestätigt hat, geht die Polizei bereits entsprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Die meisten Anrufe hat es zu dem Phantombild gegeben, das die ZDF-Sendung von einem der Tatverdächtigen zeigte. Das Phantombild eines Täters Polizeipräsidium Rheinpfalz Der junge Mann war am Tattag, dem 18. Januar 2017, Zeugen aufgefallen. Mit laufendem Motor wartete er in der Nähe des Supermarktes in einem Auto. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sind bislang alle Spuren in dem Fall im Sande verlaufen. ZDF-Moderator Rudi Cerne dpa Bildfunk Überfall mit Baseballschlägern Bei dem Überfall waren drei Männer - vermummt mit Sturmhauben und Schals - kurz vor Ladenschluss in den Supermarkt im Landauer Stadtteil Godramstein gestürmt. Sie hatten die Mitarbeiterinnen in dem Markt mit Baseballschlägern bedroht und mehrere tausend Euro aus der Kasse genommen. Stammen die Täter aus der Region? Sie flohen dann zusammen mit einem vierten Mann in einem dunklen, älteren Kleinwagen mit dem Kennzeichen "SÜW" für den Kreis Südliche Weinstraße. Bei den Räubern handelt es sich wahrscheinlich um junge Männer zwischen 16 und 20 Jahren. Die Polizei nimmt an, dass sie aus der Region stammen. Räuber waren wohl keine Profis Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass die drei Räuber alles andere als Profis sind. Das sagte ein Kripo-Beamter in der ZDF-Sendung. Auffällig war unter anderem ein pinkfarbener Baseballschläger, den einer der Räuber benutzt hat.