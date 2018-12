Zwei Frauen, die sich aus der Wohnung ausgesperrt hatten, sind offenbar von betrügerischen Schlüsseldiensten abgezockt worden. Das wurde richtig teuer.

In Frankenthal kassierte ein Schlüsseldienst von einer Frau gut 1.000 Euro mehr als angekündigt. Wie die Polizei erst am Samstag mitteilte, war der 45-Jährigen am vierten Adventssonntag (23. Dezember) ihr Wohnungsschlüssel im Türzylinder abgebrochen. Über ein Internetportal fand die Frau einen Schlüsseldienst, rief ihn an und bekam Kosten von 200 bis 400 Euro in Aussicht gestellt. Kurz darauf erschien ein Mann, tauschte den Türzylinder aus - und forderte 1.493 Euro. Die Frau zahlte diese Summe an Ort und Stelle.

Die Polizei warnt vor überteuerten Schlüsseldiensten (Symbolbild) picture-alliance / dpa Holger Hollemann

Auch in Mainz hatte kürzlich ein Schlüsseldienst eine aus ihrer Wohnung ausgeschlossene Frau kräftig abkassiert: Laut Polizei zahlte die 27-Jährige einem Mitarbeiter 700 Euro für exakt eine Minute Arbeit. Vereinbart gewesen waren zuvor 250 Euro. Ein Polizeisprecher sagte, bei offensichtlichem Verdacht auf Betrug bei Schlüsseldiensten komme es zu Ermittlungen.

Polizei: Kosten vorher absprechen

Mit Blick auf die jüngsten Fälle rät die Polizei, bei Notfällen wie in Wohnungen alleine eingesperrten kleinen Kindern die Feuerwehr zu rufen. Wer einen Schlüsseldienst rufe, sollte vorher die genauen Kosten für Anfahrt, Türöffnung und ein möglicherweise nötiges neues Schloss abklären. "Verweigert man Ihnen die Auskunft, wenden Sie sich an einen anderen Anbieter!", so ein Polizeisprecher.

Weitere Tipps: Verlangen Sie im Anschluss eine detaillierte Rechnung. Erscheint Ihnen der Preis für die Leistung zu hoch, bestehen Sie auf einer Rechnung und zahlen vor Ort maximal einen geringen Grundbetrag. Lassen Sie sich nicht zur sofortigen Zahlung nötigen, etwa dazu, die geforderte Summe vom Geldautomaten abzuholen.

Durchschnittlicher Preis für eine Tür-Notöffnung nachts, sonn–oder feiertags. Statista/Verbraucherzentrale

Laut einer Studie der Verbraucherzentralen aus dem Jahr 2017 kostet in Rheinland-Pfalz die Öffnung einer Tür an Werktagen im Durchschnitt 83,61 Euro, nachts und an Sonn- und Feiertagen 136,92 Euro.