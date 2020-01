In Worms ist am frühen Samstagmorgen eine Güterhalle in Brand geraten. Anwohner wählten den Notruf. Die Feuerwehr habe den Brand relativ schnell gelöscht, so ein Sprecher der Polizei. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Im Laufe des Samstags sollen Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.