per Mail teilen

Der Lkw-Hersteller Daimler hat am Mittag sein ausgebautes Entwicklungs- und Versuchszentrum in Wörth (Landkreis Germersheim) eingeweiht. Der Konzern hat nach eigenen Angaben insgesamt rund 70 Millionen Euro in den Ausbau investiert.

Daimler erforscht in seinem Entwicklungs- und Versuchszentrum in Wörth seit 2008 das Fahrverhalten von Lkw. In den vergangenen eineinhalb Jahren ist auf dem Gelände ein zusätzliches Büro- und Werkstattgebäude entstanden. Auch die bestehenden Teststrecken für Lkw mit Straßenbelägen aus aller Welt wurden erweitert.

Außerdem hat der Konzern im Wörther Entwicklungszentrum eine neue Prüfhalle für spezielle System- und Fahrzeugtests gebaut. Dort kann zum Beispiel geprüft werden, ob elektrische Systeme wie Brems-, Rangier- oder Parkassistenten zuverlässig funktionieren. Insgesamt hat der Auto-Konzern für diesen Ausbau nach eigenen Angaben 50 Millionen Euro in die Hand genommen.

Zweite Prüfhalle im benachbarten Daimler-Werk

Für weitere 20 Millionen Euro hat der Autokonzern in den vergangenen eineinhalb Jahren außerdem einen neuen Lkw-Rollenprüfstand auf dem Gelände des benachbarten Daimler-Werks bauen lassen. Dort werden Lkw-Tests unter realen Fahrbedingungen durchgeführt. Unter anderem können in der Halle Gegenwind und Bergfahrten simuliert werden. Beispielsweise lässt sich dort prüfen, wie sich ein Laster mit voll beladener Zugmaschine bei Sturm und Frost an einem steilen Berg verhält und wieviel Kraftstoff, Strom oder Wasserstoff er dabei verbraucht.

Lkw-Fachwissen wird in Wörth gebündelt

Nach Konzernangaben soll mit dem Ausbau des Entwicklungs- und Versuchszentrums das gesamte Know-How der Lkw-Sparte von Stuttgart nach Wörth verlagert werden. Im nächsten Jahr soll dort beispielsweise ein Elektro-Lkw in Serie produziert werden.

"Wir haben Werke in der ganzen Welt. Aber das Werk in Wörth ist das, wo wir die neuen Fahrzeuge als Erstes vom Band bringen - auf Grund des vorhandenen Know-Hows und der Kapazitäten hier." Uwe Baake, Leiter des Entwicklungs- und Versuchszentrums Wörth

Daimler forscht in Wörth zum autonomen Fahren

Der Lkw-Hersteller will auf dem Testgelände das autonome und digital vernetzte Fahren weiterentwickeln. Auch alternative Antriebstechniken, etwa mit Brennstoffzelle oder Batterie, sollen dort erprobt werden. Durch den Ausbau entstehen in Wörth rund 120 zusätzliche Arbeitsplätze. Unklar ist noch, wie viele neue Stellen entstehen und wie viele Beschäftigte aus Stuttgart nach Wörth verlagert werden. Insgesamt gibt es in dem Zentrum dann mehr als 300 Beschäftigte.