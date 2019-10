Ein Tankstellendieb hatte am Dienstagabend in Wörth nach einem Mal offenbar noch nicht genug. Er hatte sich Bier, Süßigkeiten und Eiscreme in seinen Rucksack getan und verließ den Verkaufsraum ohne zu zahlen. Ein Mitarbeiter sprach ihn noch an, aber der Täter flüchtete. Später kehrte der Dieb zur Tankstelle zurück und lief Polizeibeamten direkt in die Arme, die gerade die Diebstahlsanzeige aufnahmen. Laut Polizei schien es so, als habe er sich noch einmal bedienen wollen.