per Mail teilen

Landwirtschaftsminister Wissing fordert, in den nächsten Jahren mehr Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft einzusetzen. Denn der Klimawandel bringe neue Schädlinge und Krankheiten hervor.

Volker Wissing (FDP) sagte dem SWR, man könne nicht immer mit noch mehr Verboten für Pflanzenschutzmittel reagieren. Das mache den Bauern zu schaffen. Man müsse weiter an umweltfreundlicheren Schädlingsbekämpfungsmitteln forschen. Diese seien an sich kein Umweltproblem, genauso wie Medikamente an sich kein Problem seien.

Wissing kritsiert Klöckner

Wissing kritisierte zudem erneut das Insektenschutzprogramm von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Dieses sei eine heftige Kampfansage an die Landwirtschaft. Klöckner hatte Ende 2018 einige sogenannte Neonicotinoide als insektenschädlich eingestuft und verboten.

Dauer 5:37 min Wissing wirft Klöckner "Verbotspolitik" vor Der rheinland-pfälzische Agrarminister Volker Wissing (FDP) hat seine Bundes-Kollegin Julia Klöckner scharf kritisiert: Die CDU-Politikerin betreibe eine "Verbotspolitik" und habe damit unter anderem die Axt an den Zuckerrübenanbau gelegt.

Um beispielsweise Strategien gegen die fünf wichtigsten Schädlinge und Krankheiten im Zuckerrübenbau zu entwickeln, übergab Wissing am Mittwoch einen Förderbescheid in Höhe von 1,4 Millionen Euro für ein entsprechendes Forschungsprojekt.

Geld für Forschung an der Zückerrübe

Mit dem Geld wird nach Angaben des Ministeriums das groß angelegte Kooperationsvorhaben "Nachhaltiges Insekten- und Krankheitsmanagement im Zuckerrübenbau der Zukunft" (NIKIZ) unterstützt. Dadurch soll der Anbau und die Verarbeitung von Zuckerrüben in Rheinland-Pfalz gesichert werden.

Das NIKIZ besteht aus den wichtigsten Institutionen aus Forschung, Beratung und Versuchswesen im Zuckerrübenbau sowie den 14 führenden Zuckerrübenbetrieben.