Beim Versuch einem Fuchs auszuweichen, hat sich eine Frau mit Baby im Auto zwischen Westheim und Bellheim im Landkreis Germersheim überschlagen. Mutter und Kind erlitten bei dem Unfall am Freitagabend laut Polizei nur leichte Verletzungen. "Das Kind war vorschriftsmäßig in einem altersgerechten Kindersitz angegurtet, wodurch vermutlich Schlimmeres verhindert wurde", hieß es. Ersthelfer holten das sechs Monate alte Baby aus dem Auto und betreuten es, bis auch die Mutter das Fahrzeug verlassen konnte. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.