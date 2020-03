Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es inzwischen fünf bestätigte Coronavirus-Fälle. Ein weiterer Fall wurde am Dienstagabend vom Gesundheitsamt Mainz-Bingen bestätigt. Es handelt sich um eine 64-jährige Patientin, die von einer Reise aus dem Iran zurückkam. Zwei erkrankte Personen werden im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern versorgt. Es geht ihnen den Angaben zufolge gut. Das Gesundheitsamt gab am Dienstag bekannt, dass ein 28-Jähriger aus der Pfalz ebenfalls positiv getestet worden ist. Ein weiterer Patient wird im Bundeswehrkrankenhaus Koblenz behandelt. Der Soldat ist mittlerweile symptomfrei, darf die Klinik aber noch nicht verlassen, weil die Tests bislang noch nicht eindeutig negativ ausgefallen sind. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat eine Hotline für Fragen zum Coronavirus eingerichtet. Diese ist von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr erreichbar, an Freitagen zwischen 9 und 12 Uhr. Hotline: 0800 575 81 00