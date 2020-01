Im pfälzischen Weidenthal wird am Sonntag wieder das Knutfest mit der Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen ausgerichtet. Die Veranstalter vom FC Wacker Weidenthal rechnen bei trockenem Wetter mit mehr als 1.000 Besuchern. Das Knutfest auf dem Weidenthaler Sportplatz geht in diesem Jahr in die 18. Runde. Das Prinzip ist einfach: Jeder, der einen ausgedienten Weihnachtsbaum zum Verbrennen mitbringt, bekommt einen kostenlosen Glühwein. Parallel findet die Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen statt. Der Dreikampf aus Weitwurf, Schleudern und Hochwerfen ist seit mittlerweile 14 Jahren fester Bestandteil des Knutfestes. Beginn ist am Sonntag um 13 Uhr auf dem Sportplatz Weidenthal, die Siegerehrung von Weltmeisterin und Weltmeister wird aller Voraussicht nach gegen 17:30 Uhr los gehen.