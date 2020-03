Einige Bauern aus Rheinland-Pfalz wehren sich gegen die geplante Senkung der Milchpreise von Aldi. Sie wollen in der Nacht auf Montag die Zentrallager des Discounters blockieren.

Der Hintergrund des Protestes sind die laufenden Verhandlungen über den Milchpreis. Nach Angaben der Landwirte will Aldi den Preis weiter senken. Für die Milchbauern sei das existenzbedrohend.

Mehrere hundert Traktoren erwartet

Die Protestaktion findet bundesweit statt. Die Zentrallager von Aldi in Rheinland-Pfalz befinden sich an den Standorten Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich), Montabaur (Westerwaldkreis), Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) und Bingen (Kreis Mainz-Bingen). An jedem der vier Standorte werden nach Angaben von Andreas Jung, Sprecher von "Land schafft Verbindung" Rheinland-Pfalz, rund 100 Traktoren erwartet. Der Schwerpunkt der Proteste soll vor dem Lager in Grünstadt stattfinden. Sogar Bauern aus Pirmasens und Zweibrücken würden die weite Fahrt auf sich nehmen und dorthin kommen. Man erhoffe sich, dem Discounter einen Denkzettel zu verpassen, sagte Jung dem SWR.

Milchbauern aus der Eifel versammeln sich in Wittlich Marcel Condé

Ziel sei es, die Lager des Discounters so zu blockieren, dass sich die Anlieferung von Waren deutlich verlangsamt. Dafür wollen die Landwirte mit ihren Traktoren die Einfahrten verstellen. Die Fahrer der Anlieferungs-Lkw sollen nach SWR-Informationen jedoch mit Care-Paketen, bestehend aus Äpfeln, Apfelsaft und Traubensaft, versorgt werden. Geplant ist, bis in die Morgenstunden zu streiken.

Landwirte "stehen mit dem Rücken zur Wand"

Mit der Protestaktion wollen die Landwirte deutlich machen, wie bedrohlich die aktuelle Diskussion für sie ist. Viele der Bauern stünden "mit dem Rücken zur Wand", so Jung. Die stetig fallenden Milchpreise seien für sie eine katastrophale Entwicklung. Aldi werde daher aufgefordert, sich der Verantwortung über die Landwirte bewusst zu werden.

600 Bauern machen ihrem Ärger Luft Hunderte Landwirte kamen mit ihren Traktoren nach Mainz, um zu demonstrieren: Sie fürchten um ihre Existenz - Grund ist die neue Düngeverordnung, die in Berlin beschlossen wurde.

Bereits am Donnerstag hatten hunderte Landwirte mit ihren Traktoren in der Mainzer Innenstadt demonstriert. Der Protest richtete sich unter anderem gegen die neue Düngeverordnung. Mit Transparenten an ihren Traktoren machten sie sich Luft. Darauf stand beispielsweise: "Butter, Brot und Bier machen wir" oder "Freiheit & Zukunft statt Biosphäre & Öko-Diktat".