Zwei weitere Angehörige der am Corona-Virus infizierten Frau aus Wachenheim an der Weinstraße sind nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim ebenfalls positiv auf das Virus getestet. Nach SWR-Informationen handelt es sich um den Ehemann und das Kind der Frau. Die Kindertagesstätte, in die das Kind geht, bleibt laut Kreisverwaltung weiterhin geschlossen.