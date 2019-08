per Mail teilen

Rund 70 Menschen sind in der Nacht zum Donnerstag von Burrweiler zum Dom nach Speyer gepilgert. Es war die zweite nächtliche Pilgerwanderung dieser Art.

Dauer 2:20 min Pilger wandern nach Speyer Pilger wandern nach Speyer

Startpunkt der nächtlichen Pilgertour zum Dom zu Speyer war die Annakapelle in Burrweiler. Anlass für die Wanderung war nach Angaben des Bistums Speyer die Feierlichkeiten zu Mariä Himmelfahrt. Es ist die zweite Pilgertour ihrer Art und die Veranstalter haben für die Pilgerinnen und Pilger etwas abgeändert. Nach Angaben des Pilgerbüros wurden auf der mehr als 30 Kilometer langen Strecke nach Speyer mehr Pausen eingelegt als im vergangenen Jahr bei der Premiere.

Pilger konnten auch später dazustoßen

Auch habe es auf der Pilgertour auf dem Weg durch die Nacht vier Rast-Möglichkeiten gegeben. Dabei konnten weitere Pilger dazustoßen, die sich erst später der Gruppe anschließen wollten. Um 10 Uhr kam die gesamte Gruppe am Donnerstag in Speyer an, zur Messe mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann im Speyerer Dom.