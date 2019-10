Reinigungsarbeiten laufen

Die Rheinbrücke bei Wörth ist in Fahrtrichtung Karlsruhe komplett gesperrt. Das sorgte für ein Verkehrschaos im Berufsverkehr. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Lkw in der Nacht Diesel verloren. Die Ölspur wird am Vormittag beseitigt.