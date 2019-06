Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt nach SWR-Informationen gegen einen syrischen Flüchtling aus Ludwigshafen, der sich der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) angeschlossen haben soll.

Der Verdächtige sitzt inzwischen in Griechenland in Haft. Eine Rückführung nach Deutschland scheiterte am Widerstand deutscher Behörden. Das haben gemeinsame Recherchen des Südwestrundfunks (SWR) und der griechischen Zeitung "Kathimerini" ergeben. Den Recherchen zufolge geht es in dem Fall um Abdulaziz K., einen 1997 in Aleppo/Syrien geborenen Mann, der 2014 mit seinen Eltern und zwei Brüdern nach Deutschland eingereist sein soll und als Flüchtling anerkannt wurde.

Ende Juli 2015 reiste er den Informationen zufolge dann über Bulgarien und die Türkei zurück nach Syrien ins IS-Gebiet. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz bestätigte schriftlich entsprechende Ermittlungen wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Es lägen derzeit allerdings "keine Hinweise dafür vor, dass der Beschuldigte für den IS oder eine andere terroristische Organisation aktiv gekämpft hat".

Aus vertraulichen Unterlagen griechischer Sicherheitsbehörden, die "Kathimerini" einsehen konnte, geht jedoch hervor, dass K. die Drohnen-Abteilung des IS unterstützt haben soll. Laut den Recherchen wollte Abdulaziz K. im vergangenen Jahr zurück nach Deutschland reisen. Nach seiner Flucht vom IS wurde er zunächst von der "Freien Syrischen Armee" festgenommen. Nach drei Monaten wurde er freigelassen und reiste zunächst in die Türkei, dann nach Griechenland, wo er auf der griechischen Insel Chios erneut festgenommen wurde, zunächst wegen illegalen Grenzübertritts.

Selbstmordversuch in der Haft

Inzwischen sitzt er in Athen in Haft, wo er versucht haben soll, sich das Leben zu nehmen. Aus griechischen Sicherheitskreisen heißt es, sowohl die Türkei als auch Deutschland hätten sich geweigert, den Mann wieder aufzunehmen. Die habe unter griechischen Beamten für Unmut sorge, zumal auch die Ausreise des Mannes nicht verhindert worden sei. "Die Deutschen haben uns das Problem aufgebürdet", sagte ein Beamter.

Auf Anfrage des SWR bestätigte das Bundesinnenministerium, der Fall sei zwar bekannt, zur Frage einer möglichen Rückführung nach Deutschland wolle man indes "aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Angaben zu Einzelsachverhalten machen." Auch die griechische Polizei lehnte mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen weitere Angaben ab. Laut Generalstaatsanwaltschaft Koblenz liegen in dem Fall derzeit keine Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls in Deutschland vor, so dass eine Auslieferung nach Deutschland "jedenfalls derzeit" nicht in Betracht komme.