Die falsche Beschriftung eines Gefahrgut-Containers war die Ursache des Unglücks in der Mülldeponie Heßheim im vergangenen Sommer. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bei dem Unglück waren zwei Menschen gestorben.

Nach den bisherigen Ermittlungen sei es beim Umfüllen einer Säure zu dem tödlichen Unfall auf der Sondermüll-Deponie Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) im August vergangenen Jahres gekommen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal teilte am Mittwoch mit, beim Umfüllen des Inhaltes eines 60-Liter-Kanisters in einen 1.000 Liter fassenden Container sei es zu einer chemischen Reaktion gekommen, bei der stark toxischer Schwefelwasserstoff freigesetzt wurde.

Die Untersuchungen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin und des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz hätten beide ergeben, dass sich in dem Container "eine deutlich basische Flüssigkeit befunden haben muss" - der Inhalt sei aber als Säure deklariert gewesen.

Schwefelwasserstoff ausgetraten

Die Base habe dann mit der Säure des Kanisters reagiert. Es sei zu einer starken Wärmeentwicklung gekommen, die zum Aufkochen der Flüssigkeit und zum Überlaufen des Containers geführt habe. Zugleich sei Schwefelwasserstoff freigesetzt worden.

Bei dem Unfall waren zwei Mitarbeiter der Sondermülldeponie Heßheim ums Leben gekommen. Die Obduktion hatte als Todesursache inneres Ersticken ergeben.

Ermittlungen in drei Bundesländern

Wer den Container falsch beschriftet hat, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, so die Staatsanwaltschaft. Es seien bereits insgesamt acht Objekte in drei Bundesländern durchsucht worden, um den Weg sowie den genauen ursprünglichen Inhalt des falsch deklarierten Containers zu rekonstruieren. Dabei habe man zahlreiche Unterlagen sichergestellt. Deren Auswertung werde aber noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.