Am Freitagnachmittag ist ein Tornado über die Verbandsgemeinden Freinsheim und Leiningerland hinweggefegt. Zahlreiche Häuser wurden zum Teil massiv beschädigt. Die Polizei sprach von einem großen Schaden.

Die Windhose habe alleine in Bobenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) elf Häuser beschädigte, teilte die Polizei am Abend mit. Durch herunterfallende Dachziegel seien auch mehrere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden liege im sechsstelligen Bereich.

"So eine Katastrophe hat Bobenheim noch nie gesehen", sagte Ortsbürgermeister Dietmar Leist (CDU). Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Auch Weinberge zerstört

Nach Informationen der "Rheinpfalz" zog der Tornado auch über die naheliegenden Weinberge. Dackenheims Bürgermeister Edwin Schrank (FDP) begutachtete das Gebiet östlich von Bobenheim am Berg: "So etwas habe ich noch nie gesehen, die Reben sind zerstört, Bäume sind umgefallen - schlimm", zitiert die Zeitung Schrank. Auch in Neuleiningen habe der Tornado etliche Dächer beschädigt.