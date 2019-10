...danach will die Stadtverwaltung entscheiden, wie es weitergeht.

Und still ruht die Hochstraße Ludwigshafen

Es ist ungewöhnlich ruhig geworden rund um die Hochstraße Süd in Ludwigshafen. Die Straße ist dicht. An der sogenannten Pilzkonstruktion sind gravierende Rissveränderungen festgestellt worden. Jetzt ist es ungewöhnlich still.