US-Präsident Donald Trump will ins pfälzische Kallstadt (Kreis Bad Dürkheim) kommen, um den Heimatort seiner Vorfahren zu besuchen. Das sagte US-Botschafter Richard Grenell am Donnerstag in Berlin.

Einen konkreten Reisetermin des US-Präsidenten in den 1.200-Einwohner-Ort Kallstadt gibt es aber bislang noch nicht: "Ich weiß nicht wann, aber er hat mir gesagt, dass er kommen und den Heimatort seiner Familie sehen will", sagte US-Botschafter Grenell in Berlin.

Bei der Landesregierung in Mainz ist bislang keine offizielle Anfrage für einen Besuch von US-Präsident Trump eingegangen. Das sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei dem SWR.

Einwohner nervt Trump-Rummel

Da können die Kallstadter also erst einmal aufatmen: Viele der Einwohner des Weindorfs sind vom Rummel um ihren Ort genervt. Reporter und Kamerateams aus aller Welt überrannten das beschauliche Dorf während des Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump, als klar war, dass dessen pfälzische Großeltern von dort in die USA auswanderten.

Trump kennt Kallstadt bislang nicht

Das Dorf zählt zu den bekanntesten Weinorten in der Pfalz. Trump war noch nie dort. Der US-Präsident hat allerdings während seiner knapp zweijährigen Amtszeit bereits einmal Deutschland besucht: Im Juli 2017 nahm er am G20-Gipfel in Hamburg teil. Zu einem rein bilateralen Besuch war er allerdings noch nie in Deutschland. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Trump schon zwei Mal in Washington besucht.