per Mail teilen

In der Südpfalz-Kaserne in Germersheim werden keine weiteren Rückkehrer aus dem chinesischen Wuhan untergebracht. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sollen die nächsten Ausreisenden nach Berlin kommen.

Wie der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium Thomas Gebhart auf SWR-Anfrage mitteilte, ist die Kapazität in der Coronavirus-Quarantäne-Einrichtung in Germersheim erschöpft. Die Gruppe von 23 Deutschen, die an diesem Wochenende aus China ausgeflogen werden soll, werde nach Berlin gebracht und dort zentral im DRK-Krankenhaus Köpenick untergebracht.

Am vergangenen Wochenende waren rund 120 Deutsche aus Wuhan in die Luftwaffenkaserne nach Germersheim gebracht worden. Die Gruppe wird dort noch mindestens eine Woche lang leben.