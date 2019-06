per Mail teilen

Die Ludwigshafener Innenstadt verwandelt sich für drei Tage in eine riesige Open-Air-Bühne. Laut Polizei kam es bisher beim Stadtfest zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

Alleine am Samstag besuchten rund 13.000 Besucher die Konzerte auf der SWR3-Bühne. Dort traten bei sommerlichen Temperaturen die Bands "Sunrise Avenue" und "Juli" auf. Die Polizei meldete für Samstag insgesamt drei Körperverletzungsdelikte und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Einer Person wurde der Aufenthalt für den Stadtfestsamstag gänzlich untersagt.

Auch am Freitag hatte es einige wenige Körperverletzungsdelikte gegeben. Die Beamten erteilten sieben Personen Platzverweise, zwei Besucher wurden in Gewahrsam genommen. Nach Schätzungen von Polizei und Veranstalter LuKom verfolgten alleine etwa 7.000 Besucher den Auftritt von Sängerin Stefanie Heinzmann an der Hauptbühne auf dem Berliner Platz.

Sunrise Avenue spielt beim Ludwigshafener Stadtfest am Samstagabend auf dem Berliner Platz dpa Bildfunk Picture Alliance

Kinderfest am Sonntag

Insgesamt werden zum Stadtfest am Wochenende rund 250.000 Besucher in Ludwigshafen erwartet. Das Stadtfest kostet keinen Eintritt. Für Kinder gibt es ein besonderes Programm am Sonntagmittag, dann beginnt das Kinderfest mit zahlreichen Mitmachaktionen und Kinderschminken.

Umleitungen und gesperrte Straßen rund um Berliner Platz

Wegen des Konzerts und des Stadtfests fahren bis Montag um 10 Uhr keine Busse über den Berliner Platz. Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen.