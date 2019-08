Im April ist ein Vierjähriger beim Spielen in einem Indoorspielplatz im südpfälzischen Offenbach zusammengebrochen und gestorben. Jetzt steht die Todesursache fest.

Kinderschuhe vor dem Bällebad (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Staatsanwaltschaft Landau teilte am Freitag mit, dass der Junge an Herzversagen aufgrund einer akuten Herzrhythmusstörung gestorben ist. Das habe die Obduktion in der Rechtsmedizin in Mainz ergeben. Es gebe daher keine Anhaltspunkte dafür, dass Außenstehende für den Tod des Kindes verantwortlich seien.

Vierjähriger brach zusammen und starb

Zunächst hatten die Ermittler vermutet, dass sich das Kind beim Spielen an einem Gerät verletzt hatte oder ein Zusammenstoß mit einem anderen Kind die Ursache für den Tod des Jungen sein könnten. Der Vierjährige war am 20. April in dem Indoorspielplatz im Gehen zusammengebrochen und gestorben.

Der Junge hatte keine Verletzungen

"Bei der Obduktion konnten keine Verletzungen festgestellt werden, die todesursächlich gewesen sein könnten", teilte die Staatsanwaltschaft Landau unter anderem mit.

Tod löste große Betroffenheit aus

Der Tod des kleinen Jungen hatte große Betroffenheit ausgelöst. Auf der Facebookseite des Kinderspielparks hatten mehrere hundert Menschen ihr Beileid ausgedrückt.