Ein Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er seine ehemalige Lebensgefährtin in der Südpfalz erschossen haben soll. Die Polizei fand deren Leiche auf dem Beifahrersitz. Jetzt liegt das Obduktionsergebnis vor.

Nach der Obduktion der Leiche im Institut für Rechtsmedizin in Mainz steht fest, dass die 33-jährige Frau durch mehrere Schüsse getötet wurde. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, dem konkreten Tathergang sowie dem Motiv dauern laut Polizei noch an.

Wie die Polizei am Samstag mitgeteilt hatte, war das Fahrzeug des Mannes in der Nacht zum Samstag von Polizeibeamten in der Nähe von Minfeld (Kreis Germersheim) angehalten worden. Der Fahrer war ausgestiegen und hatte eine Schusswaffe in der Hand gehalten, die er aber sofort zur Seite warf.

Polizei findet Leiche auf dem Beifahrersitz

Auf dem Beifahrersitz fanden die Beamten dann die Leiche der 33-jährigen Frau aus Landau. Der Körper wies den Angaben zufolge mehrere Schussverletzungen auf. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, seine ehemalige Lebensgefährtin getötet zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.