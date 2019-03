per Mail teilen

Ein junges Elternpaar aus Ludwigshafen soll sein neugeborenes Baby im Oktober 2018 schwer misshandelt und gequält haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Anklage erhoben. Der Fall erschüttert selbst die Ermittler.

Die mutmaßlichen Taten des Elternpaares sind grausam: Die Staatsanwaltschaft wirft der 26 Jahre alten Mutter des Babys gefährliche Körperverletzung, Misshandlung Schutzbefohlener und sexuellen Missbrauch ihres neugeborenen Sohnes vor. Der Junge ist laut Staatsanwaltschaft Ende August 2018 auf die Welt gekommen. Die Taten haben sich wenige Wochen später - laut Anklage am 14. und 15. Oktober vergangenen Jahres - in der gemeinsamen Wohnung des Paares in Ludwigshafen abgespielt.

Baby erlitt schwere innere Verletzungen

Die junge Mutter soll das neugeborene Baby misshandelt und gequält haben: Laut Anklage hat sie das damals etwa sechs Wochen alte Baby mit einem Gegenstand nicht nur im Analbereich verletzt, sondern ihm damit auch schwere innere Verletzungen zugefügt. Das Motiv? Sie habe sich sexuelle Befriedigung verschaffen wollen, wie der Leitende Staatsanwalt Hubert Ströber dem SWR sagte.

Auch der Vater soll den Säugling misshandelt haben

Der 24 Jahre alte Vater des Kindes soll den Säugling in dem Zeitraum schwer am Penis verletzt haben. Laut Ströber erlitt das Kind einen "sichtbaren und schmerzhaften" Bluterguss und eine blutende Wunde. Dem Vater werden gefährliche Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener vorgeworfen. Dem Baby seien von beiden Eltern "erhebliche Schmerzen" zugefügt worden.

Frankenthaler Ermittler sind "erschüttert"

"Das hat selbst die Profis in meiner Staatsanwaltschaft erschüttert", sagte Ströber. "Gott sei Dank kommt ein solcher Fall von Kindesmisshandlung nicht häufig vor."

Allerdings hätten die Eltern nach den Misshandlungen nicht sofort einen Notarzt gerufen, so Ströber, obwohl sie gesehen hätten, dass ihr Baby massiv verletzt sei. Sie hätten das Kind, so der Oberstaatsanwalt, zunächst seinem Schicksal überlassen. Laut Anklage war dem Paar bewusst, dass das Baby sterben könnte.

Säugling wurde durch Not-Operation gerettet

Am 15. Oktober habe das Elternpaar mit dem Baby morgens kurz nach 9 Uhr eine Kinderarztpraxis aufgesucht. Der schwer verletzte Säugling kam in ein Krankenhaus und konnte durch eine Notoperation gerettet werden.

Allerdings stellten die Ärzte dort weitere zahlreiche Verletzungen fest, die auf Misshandlungen hinweisen. Darunter eine Schädelverletzung, eine Hirnblutung und Rippenbrüche. Die Ärzte attestierten dem Säugling auch eine Lungen-und Herzprellung. Es gab auch Einblutungen in den Augen. Außerdem besteht auch der Verdacht auf ältere Knochenbrüche.

Welche gesundheitlichen Folgen haben die Misshandlungen?

Laut Staatsanwaltschaft ist nicht absehbar, ob der Junge durch die Misshandlungen schwerwiegende Gehirnschäden erlitten hat. Es könne noch nicht gesagt werden, ob Folgeschäden zurückbleiben.

Wann der Prozess gegen das Elternpaar beginnt, ist noch unklar. Die Anklage muss erst noch vom Landgericht Frankenthal zugelassen werden.

Eltern nicht vorbestraft

Laut Staatsanwaltschaft drohen der Mutter bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf bis 15 Jahren, dem Vater bei Verurteilung ein bis 10 Jahre Haft. Die beiden sitzen seit November in Untersuchungshaft. Bislang sind die Eltern strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten.