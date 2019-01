per Mail teilen

Die Feuerwehr hat in einer Speyerer Wohnung eine tote Frau und ihren schwerverletzten Ehemann gefunden. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den Mann, seine Frau ermordet zu haben.

Nach Polizeiangaben hatten Nachbarn am Sonntag die Polizei und die Rettungsdienste wegen eines angeblichen Gasaustritts in der Wohnung alarmiert. Dort fanden die Einsatzkräfte die 83-Jährige tot auf, ihr 86-jähriger Ehemann kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Der Verdacht eines Gasaustritts bestätigte sich nicht. Laut Staatsanwaltschaft wurde die Leiche der Frau mittlerweile obduziert. Ihr Mann steht unter dringendem Verdacht, sie heimtückisch ermordet zu haben. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.