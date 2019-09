Die Stadt Speyer will herausfinden, wo und wie die Menschen im Alltag in Speyer unterwegs sind.

Deshalb landen die Fragebögen in den Briefkästen, -mehr als 2.500 Haushalte sind aufgerufen sich zu beteiligen. Ganz gleich ob die Bürger zu Fuß, mit dem Rad, Motorrad, Auto, Lastwagen oder Bus unterwegs sind. Sogar Landwirte oder Menschen die wenig mobil sind, sollen sich beteiligen. Mit den Erkenntnissen aus der Befragung will die Verwaltung ein neues Verkehrskonzept für Speyer entwickeln. Die Ergebnisse sollen Ende des Jahres veröffentlicht werden.