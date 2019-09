per Mail teilen

Auf der A61 sind am Dienstagmittag bei Schifferstadt zwei Lkw zusammengestoßen. Der Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt.

An dem Unfall waren nach Polizeiangaben zwei Lkws und ein Pkw beteiligt. Aus noch unbekannter Ursache war hinter der Anschlussstelle Schifferstadt in Richtung Speyer ein Lkw beim Vorbeifahren mit einem anderen Lkw zusammengestoßen. Dieser hatte dort auf dem Seitenstreifen wegen einer Panne gehalten. Der Auflieger des auffahrenden Lkw kippte um und blockierte die Fahrbahn. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenden Schaden auf bis zu 200.000 Euro SWR

Autobahn erst am Abend wieder frei

Ein Pkw-Fahrer war im Moment des Unfalls dabei, den fahrenden Lkw zu überholen. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde auch sein Auto beschädigt. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht. Der schwer verletzte Lkw-Fahrer kam in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt nach Polizeiangaben bei bis zu 200.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn bis in die Abendstunden gesperrt.