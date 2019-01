Die katholische St.Josephskirche in Speyer bleibt mindestens bis in den Januar geschlossen. Als Grund nennt der zuständige Pfarrer, dass sich Putz von der Decke im Seitenschiff gelöst hat. Bis zu faustgroße Brocken seien herabgestürzt. Zum Glück sei zu dem Zeitpunkt offenbar niemand in der Kirche gewesen. Am Tag zuvor, am Nachmittag des 24. Dezembers, hätten Gottesdienstbesucher an genau der Stelle getroffen werden können. Die gesamte Decke soll untersucht werden. Das geschehe aber frühestens im Januar.