Die Tabakernte in der Pfalz wird in diesem Jahr voraussichtlich deutlich besser ausfallen, als in den beiden vorherigen Jahren. Wie der Tabakbau-Sachverständige des Bezirksverbands Pfalz mitteilt, wird eine Erntemenge von bis zu 1.200 Tonnen Pfälzer Tabak erwartet.

Für die rund 30 Tabak-Anbauer in der Pfalz seien die Wetterbedingungen recht gut gewesen, sagte der Sachverständige dem SWR. Die Hitzeperiode war demnach nicht zu lang - zwischendrin hätten auch immer wieder kurze Schauer die Tabakfelder bewässert. In den beiden vergangenen Jahre hätten die Tabak-Bauern nur 1.000 Tonnen und weniger geerntet. Helfer ernten Tabakblätter auf einem Feld bei Kandel. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Kein Frost Rund dreiviertel der Ernte ist bereits eingefahren. Jetzt dürfe es nur in den kommenden Tagen keinen Frost oder Starkregen geben. In der Pfalz wird auf rund 450 Hektar Tabak angebaut. Dieser wird überwiegend nach Trier an einen Tabak-Konzern verkauft. Der Großteil des Pfälzer Tabaks wird zu Wasserpfeifen-Tabak verarbeitet.