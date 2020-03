Mehr als 2.700 Freiwillige wollen heute und morgen (6.3. und 7.3.20) Müll in Speyer sammeln. Nach Angaben der Stadt haben sich unter anderem 20 Kitas und mehr als 60 Vereine, Parteien und Verbände angemeldet. Erstmals dabei sind auch die Fachschule für Sozialwesen sowie Vertreter der Initiative Fridays for Future. Bei der Sammlung der Kindergärten und Schulen stehen nach Angaben der Stadt herumliegende Zigarettenstummel im Mittelpunkt. Jährlich würden weltweit 4,5 Billionen Kippen achtlos weggeworfen. Die Umweltbelastung sei enorm, denn jede Kippe verunreinige zwischen 40 und 60 Liter sauberes Grundwasser. Am morgigen Samstag ist für die Freiwilligen ein Helferfest in der Walderholung geplant.